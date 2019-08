Steinfurt, Verkehrsdelikte

Steinfurt (ots) - In der Nacht zum Samstag (17.08.2019), um kurz nach 01.00 Uhr, entschloss sich eine Polizeistreife an der Carl-Benz-Straße in Burgsteinfurt einen mit drei männlichen Personen besetzten Opel zu kontrollieren. Diese Absicht hatten die Insassen wohl geahnt und so fuhren sie in Richtung B 54 davon. Die Fahrt ging bis zur Emsdettener Straße in Borghorst und von dort bis zum Grottenkamp. Der Fahrer war dabei mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten zwischen 50 und 100 km/h unterwegs. Von dort fuhr er dann wieder zurück, über den Ring bis zur Goethestraße. Dort prallte der Wagen beim Rangieren gegen ein Verkehrszeichen und danach gegen den inzwischen dort stehenden Streifenwagen. Der unbekannte Fahrer fuhr nun rückwärts durch einen Vorgarten und kollidierte dann mit einem auf einer Hauseinfahrt geparkten PKW, der dabei gegen die Hauswand gedrückt wurde. Der Fahrer sprang aus dem Auto und rannte in Richtung Friedhof Haselstiege davon. Die beiden 22 und 23 Jahre alten, unverletzten Mitfahrer waren vor Ort verblieben. Die polizeilichen Ermittlungen, insbesondere zu dem bisher noch unbekannten Fahrer, dauern an. Die Sachschäden werden auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. An dem Opel des Flüchtigen auf etwa 3.000 Euro, am Polizeiauto auf 1.000 Euro und am PKW, der auf der Einfahrt gestanden hatte, auf ungefähr 5.000 Euro. Hinzu kommen die Schäden am Verkehrsschild und im Vorgarten.

Von Anonymous User