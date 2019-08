Rheine (ots) - Auf der Osnabrücker Straße, in Höhe der Hansaallee, hat sich am Dienstagabend (20.08.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Auf der regennassen Fahrbahn ist gegen 18.35 Uhr ein Fahrradfahrer gestürzt. Dabei erlitt der 67-jährige Mann aus Rheine schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad waren keine Sachschäden erkennbar.

