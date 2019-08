Rheine, Einbruch gemeldet

Rheine (ots) - Am Dienstagmorgen (20.08.2019) ist ein Einbruch in eine Pizzeria an der Felsenstraße gemeldet worden. Eine Passantin hatte gegen 06.45 Uhr an dem Lokal ein offen stehendes Fenster bemerkt. Dieses war scheinbar von unbekannten Tätern geöffnet worden. Spuren deuteten darauf hin, dass sie dann in die Pizzeria eingestiegen sind. Aus den Geschäftsräumen ist aber nach ersten Erkenntnissen nichts gestohlen worden. Der Geschädigte konnte den Beamten mitteilen, dass die Täter nach Montagabend, gegen 19.30 Uhr, am Werk gewesen sein müssen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

