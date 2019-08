Lengerich, Diebstahl

Lengerich (ots) - Verwundert haben sich am Dienstagmorgen (20.08.2019) Polizeibeamte angeschaut, die am Sternenweg bei einem Diebstahlsdelikt eingesetzt waren. Eine ältere Dame hatte am Dienstagmorgen, gegen 08.00 Uhr, ein defektes Fernsehgerät zur Abholung durch die Müllabfuhr an die Straße gestellt. Dazu hatte sie eine Schubkarre benutzt, in der sich das TV-Gerät nun befand. Um zu vermeiden, dass auch die Karre mitgenommen wird, hatte sie an dem Fernseher einen Zettel befestigt, mit der Aufschrift "Bitte nur TV". Als die Frau etwa eine halbe Stunde später zurückkam, erlebte sie eine Überraschung. Der Fernseher stand auf dem Bürgersteig, die Karre war verschwunden, offenbar war sie entwendet worden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise untere Telefon 05481/9337-4515.

Von Anonymous User