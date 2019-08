Nachtrag zu einem schweren Verkehrsunfall in Nordwalde, Suttorf, L592,vom 21.08.2019, mit Korrektur der Unfallzeit auf 16:16 Uhr

Steinfurt (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 79-jähriger Emsdettener mit seinem Pedelec die Bauerschaft Suttorf. Er beabsichtigte die L592 zu überqueren. Dabei wurde er von einer 50-jährigen Pkw-Führerin aus Emsdetten , die die L592 von Nordwalde in Richtung Emsdetten befuhr, erfasst. Der Pedelecfahrer verstarb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Die L592 wurde in Höhe der Unfallörtlichkeit zwecks Unfallaufnahme in beiden Fahrtrichtungen bis 19:30 Uhr voll gesperrt.

Von Anonymous User