Tipps zum Schulstart

Steinfurt (ots) - Die i-Dötzchen im Kreis Steinfurt freuen sich! Nächste Woche dürfen sie endlich in die Schule. Und damit sie immer gut und sicher dort ankommen, sollten die Eltern mit Ihren Kindern den Schulweg üben. Dann müssen Sie sich keine Sorgen machen und ihre Kinder haben kein Problem jeden Tag sicher zur Schule zu kommen. Dazu ein paar Tipps der Kreispolizei Steinfurt: Der kürzeste Schulweg ist vielleicht der schnellste, aber nicht immer der sicherste. Achten Sie darauf, dass sie Gefahrenstellen umgehen. Gut sind immer Straßen mit Gehwegen, Kreuzungen mit Fußgängerampeln oder Mittelinseln und gut beleuchtete Straßen. Zeigen Sie Ihrem Kind, dass es beim Überqueren einer Straße immer erst nach links, dann nach rechts und dann noch mal nach links schaut, bevor es die Straße überquert. Auch an Zebrastreifen! Und sollten sich dort Autos nähern, ist es am besten, wenn die Kinder so lange warten, bis das Auto steht. Sagen Sie Ihrem Kind auch, dass es nicht einfach über die Straße läuft, wenn auf der anderen Seite ein Freund steht und ruft. Üben Sie den Schulweg im Vorfeld mehrfach und sparen Sie nicht mit Lob und Anerkennung. Haben Sie das Gefühl, Ihr Kind macht seine Sache gut, tauschen Sie einfach mal die Rollen und lassen Sie sich den Weg von Ihrem Kind erklären. Dann sind Sie sicher, dass Ihr Kind alles verstanden hat. Wenn Sie noch weitere Fragen zu dem Thema haben, wenden Sie sich an unsere Verkehrssicherheitsberater an. Die erreichen Sie bei Ihren örtlichen Polizeiwachen.

Von Anonymous User