Lengerich, Trunkenheitsfahren

Am Mittwoch (21.08.), gegen 18.00 Uhr, ist einer Polizeistreife

auf der Schulstraße ein Mofa aufgefallen, an dem der vordere

Scheinwerfer fehlte. Als die Beamten das Mofa anhalten wollten,

flüchtete der Mofafahrer über den Nettoparkplatz in Richtung

Bergstraße und weiter über einen Fahrradweg. Kurze Zeit später kam

der Mofafahrer der Streifenwagenbesatzung zu Fuß entgegen. Er wurde

kontrolliert. Dabei stellten die Beamten neben Alkoholgeruch in

Atemluft auch drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein

Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Dem 57-Jährigen

aus Lengerich wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell