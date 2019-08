Wettringen, Verkehrsunfall Kirchstraße

Wettringen (ots) - Die Polizei ist am Mittwochnachmittag (21.08.2019) zu einem Verkehrsunfall an der Kirchstraße/August-Kümpers-Straße gerufen worden. Bei dem Verkehrsunfall erlitt eine 80-jährige Pedelec-Fahrerin schwere Verletzungen. Der genaue Unfallablauf konnte bisher nicht geklärt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen. Gegen 16.50 Uhr war eine Frauengruppe mit ihren Zweirädern auf dem Radweg unterwegs. Zwei nachfolgende Fahrradfahrer wollten die Gruppe, den Gehweg mitbenutzend, rechts überholen. Ihr Vorhaben kündigten sie den Schilderungen zufolge durch Klingeln an. Danach fuhren sie rechts an den Damen vorbei. Währenddessen kam die 80-jährige Steinfurterin zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen war es nicht zu einem Zusammenstoß mit dem im Moment des Sturzes vorbeifahrenden 51-jährigen Radfahrers aus Emsbüren gekommen.

