Rheine, Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Rheine (ots) - Am Donnerstagmorgen (22.09.2019) hat sich auf der Schlaunstraße, im verkehrsberuhigten Bereich, ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 61-jährige Autofahrerin aus Rheine war dort gegen 08.10 Uhr mit ihrem PKW unterwegs. Zur gleichen Zeit kam eine Fahrradfahrerin aus einer einmündenden Straße und fuhr in die linke Seite des Autos. Dabei erlitt die 21-jährige Zweiradfahrerin aus Rheine schwere Verletzungen. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstanden geringe Sachschäden.

Von Anonymous User