Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots) - Am Samstag (17.08.2019), um 11.00 Uhr, hat ein Autofahrer seinen schwarzen VW Tiguan am Telgengrund, auf dem Parkplatz der Kleingartenanlage, abgestellt. Als der Emsdettener gegen 12.50 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte bemerkte er, dass sein Auto an der hinteren linken Fahrzeugseite angefahren worden war. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. An dem beschädigten Tiguan ist weiße Fremdfarbe gesichert worden, die von dem flüchtigen Fahrzeug stammen dürfte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415.

