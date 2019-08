In der Nacht zum Freitag (23.08.2019) haben Diebe an der

Friedenstraße zugeschlagen. Um 04.33 Uhr haben die Täter an einem

Geschäft die Fensterscheibe eingeschlagen. Aus dem Elektrogeschäft

entwendeten sie einen Kaffeevollautomaten. Die Polizei sucht Zeugen,

die Hinweise geben können, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell