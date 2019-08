Rheine, zwei Ladendiebe festgenommen, Haftbefehl erlassen

Rheine (ots) - Zwei 45-jährige Männer aus den Niederlanden sind am Donnerstagvormittag (22.08.) in einem Elektrogeschäft in der Emsstraße bei einem Ladendiebstahl aufgefallen. Sie wurden vor Ort vorläufig festgenommen. Beide sind bereits in Deutschland sowie in Österreich durch verschiedenste Straftaten aufgefallen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden sie dem Haftrichter vorgeführt. Gegen beide ist Haftbefehl erlassen und die Untersuchungshaft angeordnet worden.

Von Anonymous User