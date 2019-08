Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Freitag (23.08.2019), im Zeitraum von 08.38 Uhr bis 10.20 Uhr, wurde auf dem Parkplatz Gravenhorster Straße 5 ein schwarzer BMW 520D an der hinteren linken Stoßstange durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe beträgt etwa 900 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 02571/ 928 - 4455.

