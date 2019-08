Greven, Verkehrsunfallflucht

greven (ots) - Auf dem Parkplatz des Aldi Verbrauchermarktes auf der Kardinal-Galen-Straße ist es zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines schwarzen Ford Galaxy parkte das Fahrzeug am Freitag (23.08.), gegen 17.00 Uhr, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz ab. Als er am Samstag, gegen 10.30 Uhr, zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine deutliche Beschädigung hinten links fest. Den Spuren zufolge war ein anderes Fahrzeug gegen den Ford Galaxy gefahren. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefonnummer 02571/ 928 - 4455.

