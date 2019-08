Greven, Körperverletzungen

Greven (ots) - Nach zwei Körperverletzungen vom vergangenen Wochenende ermittelt jetzt die Polizei. Am späten Freitagabend (23.08.2019), um 22.15 Uhr, waren Beamte zur Rathausstraße gerufen worden. Nach Zeugenangaben war es dort zwischen fünf Jugendlichen/jungen Männern zu einer Auseinandersetzung gekommen. Die Polizei stellte die Personalien von fünf Beteiligten, die zwischen 16 und 18 Jahre alt sind, fest und leitete Verfahren ein. Drei der Jugendlichen hatten leichte Verletzungen erlitten. Eine Person wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es in der Nacht zum Samstag (24.08.2019), gegen 00.50 Uhr, an der Straße Am Hallenbad. Ein unbekannter, etwa 16 Jahre alter Jugendlicher schlug den Schilderungen zufolge unvermittelt mit einem Schlagstock auf einen 16-jährigen Geschädigten ein. Dieser erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte das Opfer in ein Krankenhaus. Eine 16-Jährige, die den Streit schlichten wollte, ging dazwischen, wurde ebenfalls geschlagen und dabei leicht verletzt. Die Polizei bitte hier um Zeugenhinweise unter Telefon 02571/928-4455. Der Unbekannte hatte schwarze kurze Haare, war schlank und etwa 185 cm groß. Den Angaben zufolge hatte er ein asiatisches Erscheinungsbild.

Von Anonymous User