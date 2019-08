Hörstel, Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Hörstel (ots) - Auf der Lütkenfelder Straße hat sich am Montagnachmittag (26.08.2019) ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 47-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Düren musste um 16.15 Uhr verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein nachfolgender 29-jähriger-Fahrer aus Wettringen offenbar zu spät. Er fuhr auf den Wagen der 47-Jährigen auf. Bei dem Unfall erlitten die Autofahrerin sowie drei 13, 27 und 59 Jahre alte, in ihrem PKW mitfahrende Insassen leichte Verletzungen. Zwei Verletzte wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden an den beiden Fahrzeugen werden auf jeweils eine vierstellige Eurosumme geschätzt.

