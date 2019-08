Greven, Brände gemeldet

Greven (ots) - Der Polizei wurden in den vergangenen Tagen verschiedene Brände gemeldet. Die Beamten haben die Ermittlungen dazu aufgenommen. Am Freitagnachmittag (23.08.2019), gegen 15.30 Uhr, bemerkte ein Spaziergänger an einem Waldstück an der Straße "An der Landwehr" ein Feuer. Er schaffte es, den Brand unmittelbar zu löschen. Bei dem Feuer sind ein Holzkreuz, eine Gedenktafel und Blumen beschädigt worden. In der Nacht zum Montag (26.08.2019), um kurz nach 02.00 Uhr, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei zu einem Containerbrand an der Straße Hinter der Lake gerufen. Auch hier gelang es einem Zeugen, den Brand zu löschen. Er hatte aus einem nahegelegenen Parkhaus Feuerlöscher geholt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand dann vollständig löschen. Es hatte der Inhalt eines Müllcontainers gebrannt. Auch hier hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. An der Dansenbörger Heide, die im Bereich des Waldgebietes Gronenburg liegt, hat ein Zeuge am Dienstagmorgen (27.08.2019), um 08.45 Uhr, schwarzen Rauch aufsteigen sehen. Er informierte sofort die Einsatzkräfte. Wie sich herausstellte, brannte dort ein größerer Holzstapel. Die Feuerwehr ist zurzeit vor Ort im Einsatz. In der Nähe des jetzigen Brandortes hatte im Juli bereits schon einmal ein Holzlager gebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen, insbesondere wegen Brandstiftung, zu den Brandfällen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Von Anonymous User