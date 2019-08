Rheine-Mesum, Brand am späten Montagabend

Rheine (ots) - Ein Anwohner der Straße Stickenhover ist am späten Montagabend (26.08.2019) um 23.45 Uhr auf einen Brand aufmerksam geworden. Nachdem er Brandgeruch wahrgenommen hatte, begab er sich auf die Straße und sah auf einem Nachbargrundstück, dass an dem leerstehenden Wohnhaus der Wintergarten brannte. Aus diesem stiegen hohe Flammen auf. Sofort informierte er die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Diesen gelang es schnell, das Feuer zu löschen. Erste Recherchen an der Brandstelle ergaben, dass es sich um eine Brandstiftung handeln dürfte. Auch an der mehrere Meter entfernten Garage befanden sich Brandspuren. Weitere Ergebnisse sollen die nun an der Brandstelle folgenden, detaillierten Untersuchungen bringen. Nach ersten Schätzungen liegt die Schadenshöhe bei etwa 5.000 Euro. Die Polizei bitte um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215. Sie fragt: Wem sind in dem Bereich gegen 23.45 Uhr und bereits einige Zeit davor, verdächtige Personen aufgefallen? Der Brandort liegt im Bereich zwischen dem Bugsteinfurter Damm, der Bahnlinie/Bahnhof und dem Friedhof.

