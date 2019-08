Nordwalde, Verkehrsunfallflucht

Nordwalde (ots) - Auf der Max-Verspohl-Straße ist ein Metallzaun großflächig beschädigt worden. Den Spuren nach ist ein Großfahrzeug in der Zeit von Dienstag (20.08.2019) bis Mittwoch, 12.30 Uhr, gegen den Zaun gefahren. Dabei ist Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefonnummer 02571/ 928 - 4455.

