Rheine-Schotthock, Diebstahl

Rheine (ots) - In der St. Ludgeruskirche an der Welfenstraße im Schotthock hat sich ein Dieb aufgehalten. Der Täter hat sich in der Zeit zwischen 06. August und dem 27. August am Opferstock der Kirche zu schaffen gemacht. Daran brach er das Schloss auf und entnahm dann das Bargeld. Wie viel Geld der Dieb erbeutet hat, kann nicht gesagt werden. Hinweise zu dem Diebstahl bitte unter Telefon 05971/938-4215.

