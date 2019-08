Saerbeck, Einbruch Emsdettener Straße

Saerbeck (ots) - In das Mehrgenerationenhaus an der Emsdettener Straße ist eingebrochen worden. Die Täter waren in der Zeit zwischen dem späten Dienstagabend, 22.15 Uhr und Mittwochmorgen (28.08.2019), 07.00 Uhr, dort unterwegs. Zunächst schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Über das Fenster gelangten sie dann in einen Büroraum. Im Weiteren verschafften sie sich noch Zutritt zu einem zweiten Büro, wobei sie die Innentür beschädigten. In beiden Zimmern öffneten sie die Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter eine unbekannte Summe Bargeld. Der von ihnen angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05451/591-4315.

