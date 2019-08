Lengerich (ots) - Am Mittwoch (28.08.2019), gegen 14.05 Uhr, ereignete sich auf der Ringeler Straße/ An den Burwiesen ein Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer wurde bei diesem Unfall schwer verletzt. Die Ringeler Straße ist in diesem Bereich gesperrt. Der Rettungshubschrauber wird in dem dortigen Bereich landen.

