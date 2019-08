Nachtrag: Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat sich der Unfall

gegen 14.05 Uhr auf der Ringeler Straße / An den Burwiesen ereignet.

Ein 27-jähriger Mann aus Lienen befuhr mit seinem Motorrad die

Ringeler Straße aus Richtung Ladberger Straße in Fahrtrichtung

stadtauswärts. In Höhe der Einmündung An den Burwiesen kam ihm

23-jähriger Mann aus Ladbergen mit einem ein Pkw BMW entgegen, der

vor ihm nach links in die Straße An den Burwiesen einbog. Das

Motorrad und der Pkw stießen im Einmündungsbereich zusammen. Dabei

wurde der Motorradfahrer sehr schwer verletzt. Der Fahrer des BMW

wurde leicht verletzt. Nach dem Zusammenstoß prallte das Motorrad im

weiteren Verlauf gegen einen Lieferwagen, der in der Einmündung An

den Burwiesen/ Ringeler Straße stand. Es entstand erheblicher

Sachschaden. Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten

Motorradfahrer in ein Osnabrücker Krankenhaus. Während der

Unfallaufnahme war der gesamte Bereich für den übrigen

Fahrzeugverkehr gesperrt.

