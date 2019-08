Nachtrag zur Pressemitteilung "28-jähriger Mann greift 57-jährige

Frau mit Messer an - Mordkommission im Einsatz" (ots vom 28.8., 14:54

Uhr)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der

Polizei Steinfurt und der Polizei Münster Nach dem Angriff auf eine

57-jährige Frau am Mittwochmittag (28.8., 12:15 Uhr) an der

Bahnhofstraße in Mettingen soll der 28-jährige Beschuldigte heute

(29.8) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt

werden. Erste intensive Ermittlungen ergaben, dass der 28-Jährige

gestern Mittag zunächst mit seinem Auto gegen eine Laterne gefahren

ist, als die 57-Jährige auf ihrem Fahrrad parallel auf dem Radweg in

selber Fahrtrichtung unterwegs war. Danach soll der Mann aus dem Auto

gestiegen sein, das Opfer unter Einsatz von körperlicher Gewalt zu

Boden gebracht und im Anschluss mit einem Messer verletzt haben. "Wir

wissen, dass sich der Beschuldigte und das Opfer von der gemeinsamen

Arbeitsstelle kennen", erklärte der Leiter der Mordkommission Frank

Schneemann. "Das Motiv ist jedoch weiter unklar." Die 57-Jährige

konnte bereits vernommen werden, Lebensgefahr besteht nicht. "Der

Beschuldigte macht bisher keine Angaben", erläutert Oberstaatsanwalt

Martin Botzenhardt. "Wir ermitteln wegen des Verdachts des

versuchten Mordes und der gefährlichen Köperverletzung." Die

Ermittlungen dauern an.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter

der Telefonnummer 0251 494-2415

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell