Emsdetten, Sachbeschädigung an Pkw

Emsdetten (ots) - Eine böse Überraschung erlebte ein Pkw Fahrer aus Emsdetten. Dieser hatte seinen Pkw am Mittwoch (28.08.), gegen 18.15 Uhr, auf dem Parkdeck des Kaufland Einkaufmarktes abgestellt. Als er gegen 18.50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die Fahrertür seines Fahrzeuges zerkratzt hatte. Insgesamt waren fünf tiefe Kratzer zu sehen. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Sachschaden etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Sachbeschädigung aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306 - 4415.