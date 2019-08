Verdächtiges Fahrzeug / Trunkenheitsfahrt

Rheine (ots) - Am Samstag (31.08.), gegen 00:40 Uhr wurde der Polizeiwache in Rheine ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet. Zeugen hatten bemerkt, dass eine Fahrzeugführerin bei Rotlicht in die Salzbergener Straße abbog. Danach fuhr sie mit einer geringen Geschwindigkeit weiter, bis dann der PKW schließlich zum Stillstand kam. Die 54-jährige Fahrzeugführerin war in ihrem PKW eingeschlafen. Die mittlerweile eingetroffenen Polizeibeamten konnten bei der Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Die Person wurde mit zur Wache genommen. Es wurde die Entnahme eine Blutprobe angeordnet, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Von Anonymous User