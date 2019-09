Greven, Einbruch in einen Einkaufsmarkt

Greven (ots) - In einem Einkaufsmarkt an der Bismarckstraße haben sich erneut Diebe aufgehalten. Dieses Mal waren die Einbrecher in der Nacht zum Samstag (31.08.2019) um 00.50 Uhr am Werk. An dem Gebäude zertrümmerten sie die Scheibe einer Tür und betraten dann die Geschäftsräume. Hier begaben sie sich zu einem Schrank, in dem Tabakwaren aufbewahrt werden. Auch hier zertrümmerten sie eine Scheibe. Schließlich nahmen die Einbrecher noch eine unbekannte Anzahl Spirituosen mit, überwiegend Wodka. Die bei dem Einbruch angerichteten Sachschäden werden auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

