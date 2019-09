Hörstel-Riesenbeck, Einbruchsversuch

Hörstel (ots) - Unbekannte Täter wollten am vergangenen Wochenende in eine Zahnarztpraxis an der Sünte-Rendel-Straße einbrechen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagmittag, 13.00 Uhr und Montagmorgen (02.09.2019), 08.00 Uhr. Der oder die Täter waren offensichtlich auf das Flachdach des Gebäudes gestiegen. In die Praxisräume waren sie aber nicht gelangt. Blutspuren deuten darauf hin, dass sich eine Person verletzt haben muss. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen zu dem Täter/den Tätern aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

