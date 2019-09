Ibbenbüren (ots) - Im Zeitraum vom 01.09.2019, 21.00 Uhr bis 02.09.2019, 12.00 Uhr, wurde an der Rheiner Straße 21 in Ibbenbüren ein Zaunelement durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro. Erkenntnisse auf den Verursacher liegen nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

