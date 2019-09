Ibbenbüren, Verkehrsunfall/Flucht

Ibbenbüren (ots) - Am Montag (02.09.2019), im Zeitraum von 07.20 Uhr bis 12.50 Uhr, wurde auf an der Laggenbecker Straße 20, öffentlicher Parkplatz in Ibbenbüren, ein am rechten Parkstreifen abgestellter schwarzer Opel Corsa an der Fahrertür und am linken Kotflügel erheblich beschädigt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe beträgt cirka 2.500 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

