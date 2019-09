Steinfurt-Bu., Einbruch gemeldet

Steinfurt (ots) - In den Räumen eines Gartencenters an der Ochtruper Straße haben sich Diebe aufgehalten. Die Tatzeit kann zwischen Samstagabend, 19.00 Uhr und Montagmittag (02.09.2019) eingegrenzt werden. Nachdem die Einbrecher sich Zutritt zu dem Gebäudekomplex verschafft hatten, entwendeten sie einige Gartengrills und eine Möbelgarnitur. Diese transportierten sie offensichtlich zum einem Rolltor, wo sie ihr Diebesgut in ein Fahrzeug/einen Transporter verluden. Die Polizei fragt: Wer hat an dem Gebäude im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen dort gesehen, insbesondere am Rolltor. Wer weiß, wo die gestohlenen Gartenmöbel und Grills jetzt gelagert werden? Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Von Anonymous User