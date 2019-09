Rheine (ots) - Am Mittwoch (04.09.) parkte gegen 11.40 Uhr eine Autofahrerin ihren grauen Seat auf dem Parkplatz gegenüber der Gaststätte Anno Tobak, an der Münstermauer 7. Als die Frau gegen 12.00 Uhr wieder zu ihrem Auto zurückkam, war es vorne links stark beschädigt. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

