Altenberge, Einbruchdiebstahl

Altenberge (ots) - Offensichtlich ein und derselbe Einbrecher war am Donnerstag (05.09.) in Altenberge unterwegs. Am Marktplatz schlug er die Glasscheibe einer Eingangstür zu einem Geschäft ein. Er stieg ein und durchsuchte die Geschäftsräume. Der Einbrecher nahm Münzgeld in dreistelliger Höhe mit. Danach zerschlug er gegen 05.55 Uhr auf der Krüselstraße mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe einer Eingangstür zu einem Geschäft. Der Täter stieg auch hier in das Geschäft ein und suchte offensichtlich nach Wertgegenständen. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet. Im gleichen Atemzug zerschlug er nur wenige Minuten später erneut die Scheibe einer Eingangstür zu einem weiteren Geschäft in unmittelbarer Nähe zum ersten Objekt. Auch hier stieg er ein und suchte nach wertvollen Dingen. Auch hier nahm er augenscheinlich nichts mit. Der Täter ist bei Tatausführung auf einer Videoaufzeichnung zu sehen. Es handelt sich um einen jungen Mann, der etwa 170 bis 175 Zentimeter groß ist. Er hatte ein südländisches Aussehen, trug enge dunkle Jeans und einen dunklen Kapuzenpullover. Dazu hatte er ein Basecap auf und hatte die Kapuze des Pullovers über die Basecap gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesen Einbruchsdelikten aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

