Lengerich (ots) - Am Mittwoch (04.09.) sind Unbekannte in ein Haus an der Straße "An der Reithalle" eingestiegen. Gegen 14.20 Uhr verließ die Besitzerin ihr Haus. Als sie gegen 15.10 Uhr wieder zurückkam, stand die Haustür offen. Nach ersten Erkenntnissen ist aus dem Haus nichts entwendet worden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lengerich in Verbindung zu setzen, Telefon 05481/9337-4515.

Von Anonymous User