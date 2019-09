Roller-Diebstahl

Steinfurt-Bu. (ots) - Ein Rollerfahrer stellte am Mittwochabend (04.09.), gegen 19.00 Uhr, an der Ochtruper Straße 18 sein Fahrzeug ab und verschloss dieses. Am Donnerstagmorgen, um 5.30 Uhr, stellt er fest, dass der Roller entwendet wurde. Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen schwarz-gelben Yamaha Roller, Jogg RR, mit dem Versicherungskennzeichen 204 UTR. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

