Hörstel (ots) - In Riesenbeck wollten Unbekannte in ein Firmengebäude an der Bevergerner Straße, zwischen der Nordstraße und der Sünte-Rendel-Straße, einsteigen. Zwischen Donnerstag (29.08.), 10.00 Uhr, und Donnerstag (05.09.), 8.15 Uhr, versuchten die Täter mit Werkzeug die Eingangstür aufzubrechen, was ihnen misslang. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

