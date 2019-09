Diebstahl von KFZ-Kennzeichen

Ibbenbüren (ots) - Eine Autofahrerin parkte am Donnerstag (05.09.), 15.15 Uhr, auf der Münsterstraße, Höhe Hausnummer 61, ihren Opel Astra Kombi. Am Freitagmorgen, gegen 6.30 Uhr, stellte sie fest, dass beide Kennzeichen (ST-RG 3112), inklusive Kennzeichenverstärker, vom Fahrzeug gerissen waren. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, in Verbindung.

