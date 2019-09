Ein bisher unbekannter Täter betrat die Tankstelle und traf in den

hinteren Räumen auf die 50-jährige Angestellte. Der Täter hielt in

der rechten Hand ein Brotmesser mit einem gelben Griff und forderte

die Angestellte erfolglos auf ihm Geld herauszugeben. Daraufhin begab

sich der Täter in den Kassenbereich und entwendete zwei

Geldkassetteneinsätze mit Münzgeld. Danach verließ er die Tankstelle

und flüchtete mit einem dunklen Pkw in unbekannte Richtung. Der Täter

wird wie folgt beschrieben: Männlich, dunkler Teint, 40-50 Jahre alt,

160-170 cm groß, dunkel gekleidet, er trug einen schwarzen Schal vor

dem Gesicht, eine schwarze Mütze und weiße Handschuhe. Hinweise bitte

an die Polizei Steinfurt unter der Telefonnummer 02551 / 15 - 0.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell