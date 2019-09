Hopsten (ots) - In der Zeit von Freitagabend (06.09.), 18.45 Uhr, bis Samstagmorgen, 09.30 Uhr, sind Unbekannte in ein Haus an der Straße "Am Schnippenpaul" eingestiegen. Zuvor hebelten sie die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang. Im Haus entwendeten die Täter zwei Motorsägen. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

