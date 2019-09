Steinfurt/ Bo, mehrere Lieferwagen aufgebrochen

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter sind nach Überwinden eines Zaunes auf ein Firmengelände in der Bleichereistraße gelangt. Hier brachen sie die Schiebetüren von insgesamt sechs Firmenwagen auf und entwendeten eine Vielzahl von Spezialwerkzeugen. Allein der Schaden an den Fahrzeugen wird nach ersten Schätzungen auf etwa 6000 Euro geschätzt. Die Täter müssen in der Nacht von Samstag (07.09.2019), 23.00 Uhr, bis Sonntag, 10.00 Uhr, auf das Gelände gekommen sein. Die Werkzeuge dürften mit einem anderen Fahrzeug abtransportiert worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfurt, Telefonnummer 02551/ 15 - 4115 entgegen.

