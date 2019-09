Ibbenbüren, Einbruch in eine Arztpraxis

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter sind in eine Arztpraxis auf der Weberstraße eingedrungen und haben dort Bargeld mitgenommen. Wie hoch der Beuteschaden ist, kann zurzeit noch nicht gesagt werden. Die Praxisräume wurden am Freitag (06.09.), gegen 18.15 Uhr ordnungsgemäß verschlossen. Am Samstagmorgen, gegen 07.25 Uhr, wurde der Diebstahl festgestellt. Wie die Täter die Tür aufbrechen konnten, steht noch nicht genau fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/ 591 - 4315 entgegen.

