Rheine, Diebstahl aus Kraftfahrzeugen

Rheine (ots) - Unbekannte Täter haben in der Wieteschstraße einen Pkw aufgebrochen. Der Besitzer des Wagens hatte diesen am Samstag (07.09.), gegen 20.00 Uhr, verschlossen im Carport abgestellt. Als er am Sonntagmorgen gegen 08.00 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass der Kofferraum offen war. Wie die Täter den Kofferraum öffnen konnten, steht nicht fest. Ein Fahrradträger, der im Auto lag, wurde entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer, 05971/ 938 - 4215 entgegen.

Von Anonymous User