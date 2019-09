Zeugen gesucht

Greven (ots) - Nach einem Vorfall auf der Straße Hinter der Lake von Montag, (12.08.) sucht die Polizei Zeugen. Der Fahrer eines Rollerfahrers behinderte gegen 16.19 Uhr mit seinem Fahrzeug vor einem Supermarkt eine Familie mit Kindern. Danach musste er vor einem Auto anhalten. Anschließend fuhr er an diesem Wagen vorbei, schimpfte und spukte in das geöffnete Fenster der Fahrertür. Die Polizei wurde von dem Vorfall informiert und konnte den Rollerfahrer kurz danach auf der Kardinal-von-Galen-Straße anhalten. Nach Aussage des Autofahrers wurde die Familie durch das Verhalten des Rollerfahrers gefährdet. Deshalb sucht die Polizei die Familie jetzt als Zeugen. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455, in Verbindung zu setzen.

Von Anonymous User