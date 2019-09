Steinfurt, Polizei sucht Eigentümer eines hochwertigen Pedelecs

Steinfurt (ots) - Am Donnerstag (05.09.), gegen 15.45 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Burgstraße ein Mann mit einem hochwertigen Pedelec auf. Der Mann telefonierte während der Fahrt und schaute fortwährend auf das Display des Handys. Die Beamten hielten den Fahrer an. Bei der anschließenden Befragung fiel den Beamten auf, dass an dem Pedelec im Bereich des Akkus ein Schloss herausgebohrt worden war. Individualnummern wurden zudem vom Fahrradrahmen beseitigt. Der Fahrer des Rades konnte den Beamten nicht glaubhaft einen Eigentumsnachweis erbringen. Angeblich soll das Pedelec für einen sehr geringen Kaufpreis auf einer bekannten Kleinanzeigenplattform angeboten worden sein. Die Beamten ermitteln nun wegen Fahrraddiebstahls. Es wird der Eigentümer des abgebildeten Pedelecs gesucht. Bei diesem hochwertigen Fahrrad handelt es sich um ein Gazelle Rad, Modell Arroyo C7+ mit einer 7 Gang Nexus Nabenschaltung. Das Fahrrad hat einen Verkaufswert von etwa 3.000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115.

Von Anonymous User