Einbruchdiebstahl

Rheine (ots) - Am Montag (09.09.) haben sich Unbekannte Zugang zu einem Haus in der Neuenkirchener Straße, zwischen der Linden- und der Friedenstraße, verschafft. Zwischen 7.30 Uhr und 21.30 Uhr öffneten sie mit einem Werkzeug das Türschloss und entwendeten Elektrogeräte. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User