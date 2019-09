Steinfurt-Bu. (ots) - An der Straße "Buschkamp" haben Unbekannte auf einem Firmengelände die KFZ Kennzeichen (MS-PN 8) eines LKW abmontiert. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch (04.09.), 8.00 Uhr und Dienstag (10.09.), 8 Uhr. Zeugen, denen in dem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, mögen sich bitte melden. Hinweise nimmt die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115, entgegen.

