Rheine (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (11.09.), gegen 1.30 Uhr, hat es in der Catenhorner Straße einen Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus gegeben. Der Lagerraum einer Pizzeria brannte dabei vollständig aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Durch die starke Hitze- und Rauchentwicklung ist auch das Ladenlokal stark beschädigt worden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht der Brandstiftung. In die weiteren Ermittlungen ist ein Brandsachverständiger eingeschaltet. Der Sachschaden liegt bei ca. 51.000 Euro.

Von Anonymous User