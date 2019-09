Verkehrsunfallflucht

Greven (ots) - Am Mittwoch (04.09.), gegen 07:55 Uhr, kam es am Kreisverkehr an der Saerbecker Straße/ Grüner Weg zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Grevenerin fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Saerbecker Straße den Radweg auf der rechten Seite stadtauswärts. Beim Befahren des Kreisverkehrs kam der Grevenerin eine Radfahrerin entgegen, die die Saerbecker Straße in Richtung Innenstadt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Radfahrerinnen, bei dem die 35-jährige Grevenerin leicht verletzt wurde. Sie notierte sich die angegebenen Personalien der Unfallverursacherin. Hierbei soll es sich um eine ca. 30 Jahre alte Frau mit dunklen Haaren gehandelt haben. Im Nachgang stellte die Grevenerin fest, dass die Radfahrerin falsche Personalien angegeben hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zur flüchtigen Radfahrerin geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Von Anonymous User