Verkehrsunfall

Rheine-Mesum (ots) - Am Mittwoch (11.09), gegen 17:35 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Emsdettener mit seinem Ford Focus in Richtung Emsdetten. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit der linken Front eines entgegenkommenden Audis, der einen Pferdeanhänger zog. Der Anhänger koppelte sich durch den Zusammenstoß ab, kippte um und kam auf dem Grünstreifen zum Liegen. Das Auto des Emsdetteners wurde von der Fahrbahn geschleudert und kam ebenfalls auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der Emsdettener verletzte sich bei dem Unfall schwer. Die beiden Insassen des Audis verletzten sich leicht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 24.000 Euro.

Von Anonymous User