Rheine, Frankenburgstraße, Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Rheine (ots) - Am Mittwoch (11.09.), gegen 00.45 Uhr, sollte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein Kleinkraftrad auf der Neuenkirchener Straße kontrolliert werden. Als der Fahrer dieses bemerkte, versuchte er sich dieser Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Dabei fuhr er in einen Kreuzungsbereich ein, obwohl die dortige Ampel seit mehreren Sekunden Rotlicht zeigte. Der Flüchtende fuhr dann weiter über die Zeppelinstraße und über die Frankenburgstraße. In Höhe der Michael-Grundschule bremste er plötzlich ab, fuhr auf den Gehweg und versuchte, über die dortigen Treppen davon zu kommen. Die Beamten konnten den Mann in diesem Bereich stellen und festhalten. Der Mann hatte keine gültige Fahrerlaubnis. Zudem kam der Verdacht auf Drogenkonsum und Alkoholgenuss auf. Bei einer Untersuchung des Krades wurden technische Fahrzeugteile gefunden, die zu einer Drosselung benötigt werden. Auch hier besteht der Verdacht auf technische Manipulation des Fahrzeuges. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher. Zudem wurde eine Blutprobe angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eröffnet.

Von Anonymous User